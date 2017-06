Arrestata la banda dei falsi poliziotti: perquisivano e derubavano i turisti

Si fingevano poliziotti per derubare i turisti in visita a Roma. Tre malviventi sono stati arrestati dai Carabinieri di San Lorenzo in Lucina durante l'ennesimo colpo ai danni di un cittadino straniero.

La vittima è un brasiliano di 73 anni, a cui i criminali, tre senzatetto con precedenti penali, hanno sfilato dalla borsa 1.200 euro in contanti.

La dinamica del furto era sempre la stessa: uno dei tre, travestito da turista, avvicinava dei visitatori stranieri ignari, chiedendo loro indicazioni. Il gruppo veniva poi raggiunto dagli altri due membri in giacca e cravatta, che esibivano un tesserino falso per fingersi agenti di polizia. Era a quel punto che scattava la perquisizione a borse ed effetti personali da parte dei finti poliziotti, che approfittavano dei turisti distratti per prelevare contanti e oggetti di valore.

I tre uomini sono stati portati in carcere a Regina Coeli con l’accusa di rapina in concorso.