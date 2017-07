Arrestato per stalking, continua per mesi a perseguitare la ex e i familiari

Stalking e violenze contro l'ex compagna e i suoi familiari, sono queste le motivazioni che hanno portato all'arresto di un 41enne di Ariccia, già finito in manette nel 2012 per atti persecutori nei confronti della donna.

Lo avevano arrestato 5 anni fa proprio perché non voleva chiudere la storia con la sua ex fidanzata e madre dei suoi figli, ma l'uomo non ha smesso di perseguitarla. La vittima si è vista costretta per la seconda volta a chiedere l'aiuto delle autorità perché le attenzioni malate dell'ex compagno diventavano ogni giorno più insistenti. Si appostava sotto casa sua e la pedinava costantemente, arrivando a seguirla pure al lavoro. Il 41enne, con precedenti penali e un passato violento, ha iniziato addirittura a perseguitare i familiari di lei, minacciandoli e insistendo riguardo a una storia d'amore per lui non ancora finita. La polizia ha monitorato i suoi movimenti e lo ha arrestato dopo l'ennesimo episodio persecutorio, quando ha rincorso per tutto il centro di Albano uno dei familiari della ex compagna, costringendolo a fermarsi in mezzo alla strada. Nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare.