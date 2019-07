Arrighi porta Elia Preziosi in tv. Su Rai3 sabato 27 è tempo di legal thriller

Gianluca Arrighi torna sul luogo del delitto su Raitre sabato 27 luglio, alle 14 (in coda al Tg3 Lazio). L’occasione è il suo ultimo romanzo "A un passo dalla follia" al centro di uno speciale condotto da Rossana Livolsi.

Le riprese che accompagnano il racconto della trasmissione sono state effettuate in viale della Domus Aurea (luogo nel quale è ambientato un capitolo del romanzo, di fronte al Colosseo, tra le imponenti rovine della villa di Nerone, talmente lussuosa da essere definita "Aurea") e all'interno di alcune delle più suggestive chiese romane (la religione cattolica è uno dei temi portanti del romanzo).

In questo nuova avventura Elia Preziosi, ex procuratore capace di penetrare nella mente degli assassini fino a prevederne mosse e comportamenti, si è trasferito a Kumasi, in Ghana, dopo le atroci uccisioni commesse da Orco, il più feroce serial killer della storia criminale italiana. Il mostro, prima di morire, era riuscito a compiere l'ultima mossa del suo piano terrificante: uccidere Silvia, l'unica donna che Elia avesse mai amato.





Adesso, in Africa, Preziosi è un investigatore atipico si occupa di diritti umani e fornisce supporto legale a chi ne ha bisogno. Un lavoro impegnativo, che lo gratifica, ma non lo rasserena: Preziosi è ormai contagiato dall'odio che lo ha ferito e devastato, spingendolo al limite della follia. Quando riceve la visita di un agente dei servizi segreti che lo invita a rientrare in Italia per fermare un serial killer che uccide poliziotti e giudici, Preziosi decide di accettare l'incarico ritrovandosi coinvolto in una indagine che presto rivelerà retroscena sconcertanti, collegati a un macabro disegno che evoca i dogmi e gli insegnamenti della religione cattolica.

Il romanzo, dopo "L'inganno della memoria" e "Il confine dell'ombra" sigilla la trilogia con il personaggio di Elia Preziosi destinato a scomparire con questo romanzo, su questo tema Arrighi non esclude sorprese.Uscito in libreria lo scorso 2 maggio, è stato per un mese e mezzo al primo posto nella classifica IBS dei thriller italiani più venduti.Attualmente, sempre nella classifica dei bestseller IBS, si trova al terzo posto.