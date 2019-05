Arriva l'estate, è festa con la vela: weekend di sport al Marine Village

VelaDay, al Toganzzi Marine Village arriva l'estate. Sul litorale romano l'evento gratuito per un fine settimana di sport, ambiente e benessere: due giorni per provare la vela e scoprire il piacere di andar per mare.

Due giorni di sport all'aria aperta, immersi nel verde della macchia mediterranea e affacciati sul mare. Per chi non ha avuto modo di preparasi alla "prova costume" o per quanti non hanno ancora scoperto il piacere di navigare a vela, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno sarà possibile vivere una due giorni gratuita di sport all'aria aperta presso le strutture del Marine Village, sul litorale romano adiacente al Villaggio Tognazzi.

Il Tognazzi Marine Village, infatti, aderisce al "VelaDay", l'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Vela per far provare lo sport nautico a giovani e adulti e fargli vivere una esperienza in barca a vela, assaporare il piacere di navigare spinti dal vento e apprezzare ancor più la bellezza del mare. Istruttori Federali vi condurranno a bordo di piccole imbarcazioni a vela per una breve navigazione lungo la costa dove vi impariranno le prime nozioni dell'andar per mare. Si potranno anche provare le discipline dello Stand Up Paddle e del windsurf, così come non mancheranno momenti dimostrativi dedicati al kitesurf.

Ma la location del Marine Village offrirà anche l'opportunità di allenarsi nella prima "palestra ecosostenibile". Apre infatti i battenti presso la sede romana la "Wood Gym", un'area fitness con attrezzature realizzate esclusivamente in legno proveniente da una filiera certificata e controllata, per prevenire il disboscamento o lo sfruttamento massivo di territori e legni protetti. Spazio anche al parkour con le attrezzature allestite nell'area green dello stabilimento balneare Marine Village. Una location unica, affacciata sul mare, per praticare lo sport a 360 gradi e godersi una giornata immersa nell'ambiente, all'insegna del relax e del divertimento.