Arrotonda la pensione di invalidità spacciando: arrestato per la quarta volta

Un 66enne romano beneficiario di una pensione di invalidità è stato colto in flagrante dalla Polizia a spacciare nella zona di Colle Aniene.

L'uomo, arrestato già quattro volte per spaccio dall'inizio dell'anno, è stato visto dagli aventi mentre scavava vicino a un albero del parco Tozzetti per recuperare un contenitore per rullini fotografici contenente la droga. Quando si è reso conto della presenza della polizia, l'uomo ha cercato di disfarsi del tubetto di plastica, senza ingannare le forze dell'ordine. Nel porta-rullini sono state rinvenute 15 dosi di cocaina e due di hashish pronte per la vendita. Nel suo appartamento la polizia ha trovato e sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante provento dello spaccio.