Arte, musica, Lion e Polizia: “l'armonia dell'acqua” con Tannozzini e Khasiev

È per venerdì 7 giugno l’appuntamento con “l’Armonia dell’Acqua”, l’evento di Arte e Musica organizzato dal Lions Club Roma Parco di Veio - Flaminia Gens presso il Circolo della Polizia di Stato in via Lungotevere Flaminio 79/81 che avrà come protagonisti il maestro Maria Antonietta Tannozzini al piano e gli acquarelli di Vladimir Khasiev.

L’evento è l’ultima, in ordine di tempo, di quelle iniziative che periodicamente il Lions Club Roma Parco di Veio - Flaminia Gens organizza nell’intento di realizzare anche percorsi culturali tesi a rendere vivo e sviluppare l’amore per il bello e per l’armonia, attraverso la valorizzazione di momenti culturali in tutte le diverse forme, nel contesto sociale in cui opera nell’ambito di quello spirito di servizio alla comunità che è rappresentato del motto “We serve” - noi serviamo, missione primaria del lionismo sin dalle sue origini. Un Club che, sorto appena tre anni or sono, ha svolto numerose ed interessanti iniziative per il raggiungimento dei propri obiettivi; tra questi le borse di studio per giovani studenti particolarmente meritevoli, le conferenze su temi storici (I Templari), di attualità (La riforma del Terzo Settore), di divulgazione medico-scientifica (l’iperplasia prostatica), spettacoli per la raccolta di fondi da destinare a finalità sociali, quali, ad esempio, il Progetto Acquarius promosso dal Centro pediatrico di Radioterapia Oncologica del Policlinico Agostino Gemelli (risultando il secondo donatore tra i Club Lions), screening sanitari gratuiti in collaborazione con altri Club Lions, la raccolta degli occhiali usati destinati al terzo mondo, il coordinamento e la partecipazione alla realizzazione dell’azione relativa al concorso internazionale “Un Poster per la Pace”.

L’evento del 7 giugno è estremamente intrigante e suggestivo rappresentando già nel titolo prescelto, “l’armonia dell’acqua” il motivo conduttore di un percorso attraverso il quale si articolerà la serata e che accompagnerà i presenti in una simbiosi tra l’armonia delle musiche di Mozart, Cimarosa e Scarlatti, e le trasparenze dell’acquarello; si verranno a soddisfare ben tre dei nostri sensi : l'udito grazie ad una splendida pianista Maria Antonietta Tannozzini, lo sguardo con le immagini del pittore Vladimir Khasiev e, infine, a conclusione, la possibilità di partecipare ad una cena dal gusto seducente.

Parlare degli artisti che saranno i veri protagonisti della serata sarebbe certamente riduttivo in quanto, essi vanno ascoltati e contemplati, ma per loro valgano solo alcune citazioni. Maria Antonietta Tannozzini, romana, è una artista raffinata e svolge attività concertistica come solista in formazioni cameristiche in Italia e all’Estero partecipando ad importanti manifestazioni tra le quali, come ospite d’onore, la serata di gala in Sud America conclusiva del IV foro Unesco Orsalc nella quale ha eseguito musiche italiane del’700. Diplomata in pianoforte al conservatorio di S. Cecilia sotto la guida di Rodolfo Caporali e Pieralberto Biondi, ha frequentato il corso di clavicembalo con Egida Giordani Sartori e Paola Bernardi nonché i corsi di Alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana di Siena sia come pianista che come clavicembalista, con Guido Agosti e Kenneth Gilbert; con quest’ultimo ha partecipato ai corsi pressola Fondazione Cini, di Venezia, ed il Castello di Clisson, in Francia,specializzandosi nel repertorio clavicembalistico francese.

Vladimir Khasiev, nato a San Pietroburgo ma romano d’adozione avendo preso la cittadinanza Italiana nel 1987, fin dalle sue prime rassegne ha ricevuto un grande consenso di pubblico e di critica per la sua capacità di gestire la luce modulando i toni di colore con lievissimi ed esatti tocchi di pennello. Di lui Duccio Trombadori ha scritto che “come un miniaturista dedica al paesaggio la cura meticolosa dell’orafo e del disegnatore sovrapponendo un colore raffreddato ed omogeneo ricavando dalle sue opere una luminosità calma e diffusa”. Innamorato della città eterna, se per certi versi richiama in molte nelle sue opere le immagini della Roma Sparita di Ettore Roesler Franz , diviene a tutti gli effetti, il cantore moderno di una Roma attuale, luminosa e splendente, che viene riletta dall’artista con lo sguardo attento e curioso dei nostri giorni. Numerose le esposizioni personali di Khasiev, sia in gallerie private che in musei o istituzioni pubbliche; tra queste, le Scuderie Aldobrandini di Frascati, la Galleria delle Arti di Fabriano, le prestigiose gallerie romane La Tartaruga, Silber Gallery, Antonacci, Sala Morgana.

La mostra degli acquarelli, circa 25 opere che rappresentano le più recenti produzioni del Maestro, resterà aperta sino a domenica 9 giugno, sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e domenica dalle ore 12,00 alle 19,00. Coloro che vorranno partecipare alla cena, che si terrà nella serata del 7 giugno dalle ore 20,15, potranno godere di un menù costruito in sintonia con le armonie della serata; è necessaria la preventiva prenotazione alla segreteria del Ristorante al n. Ettore Roesler Franz 06 4652635.

Tanti e tali sono i motivi per partecipare ad un evento da non perdere che si terrà venerdì 7giugno del quale si ricordano le coordinate. La sede: il Circolo dei Funzionari della Polizia di Stato; il luogo: Roma in via Lungotevere Flaminio 79/81; l’orario di inizio le 17,00.