As Roma, Dzeko va ko: doppia frattura allo zigomo, operato a Villa Stuart

Lazzaretto As Roma, infermeria super affollata: dopo la partita con il Cagliari, Edin Dzeko operato a Villa Stuart per una doppia frattura dello zigomo destro. L'attaccante in clinica però non era solo: con lui anche Florenzi, Pellegrini e Diawara.

È arrivato lunedì mattina a Villa Stuart l'attaccante della As Roma Edin Dzeko per sottoporsi a un intervento per rimediare a una doppia frattura allo zigomo destro rimediata domenica in uno scontro di gioco nel match dell'Olimpico pareggiato dai giallorossi 1-1 contro il Cagliari.

Dzeko per non era solo. Con lui c'erano anche il capitano giallorosso Alessandro Florenzi, recatosi a Villa Stuart per sottoporsi ad alcuni esami dovuti ad una sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare la partita con il Cagliari, Lorenzo Pellegrini, per controlli vari, ed il centrocampista Amadou Diawara, sottopostosi ad una operazione per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro.

Lascia invece la clinica romana Davide Zappacosta, dimesso dopo l'operazione al ginocchio destro per la rottura del legamento crociato anteriore. Il terzino inizierà adesso un percorso di riabilitazione.