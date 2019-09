As Roma finisce in buca e pure sul Times di Londra: strade horror a Trigoria

Strade di Roma piene di buche e voragini, le lamentele dei giocatori della As Roma finiscono sul Times di Londra: “I calciatori sono abituati a dribblare gli avversari in campo. Le buche della capitale italiana si stanno tuttavia dimostrando un inevitabile avversario”.

L'articolo del quotidiano Leggo a firma di Franco Pasqualetti sulla protesta dei giocatori della As Roma per le strade di Trigoria arriva fino in Inghilterra, più precisamente sul Times. Il giornale londinese ha ripreso il pezzo e titolando “Rome’s potholed roads ‘as bad as Sarajevo’”, ovvero “Le strade piene di buche di Roma come quelle di Sarajevo”. Il pargone è nato da una dichiarazione di Edin Dzeko, attaccante bosniaco della Roma, che ha dichiarato che mentre Roma è una città bellissima, le sue strade gli ricordano Sarajevo dopo i bombardamenti.

Oltre a Dzeko anche Diego Perotti, la mamma di Nicolò Zaniolo e Juan Jesus si sono lamentati delle strade della Capitale.