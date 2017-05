As Roma, Jim Pallotta rende onore a Spalletti: “Con lui record di reti”

Si è chiuso il rapporto tra Luciano Spalletti e l'As Roma. La notizia, ventilata da tempo, è stata ufficializzata sul sito della società.

Sotto la sua guida la squadra si è aggiudicata la seconda posizione in campionato e la qualificazione automatica alla fase a gironi della Champions League 2017-18.

Spalletti ha portato la Roma alla conquista del maggior numero di punti nella storia del club e al più alto numero di reti segnate.

La società e il presidente hanno ringraziato l'ex tecnico per il lavoro svolto, ricordando tutte le sue conquiste alla guida della Roma e augurandogli il meglio per il suo futuro lavorativo.

"Il Club intende continuare il suo percorso di crescita e il nuovo allenatore condividerà i valori e la filosofia della società, contribuendo allo sviluppo dell’AS Roma”, ha assicurato il presidente Jim Pallotta.