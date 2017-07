Asilo nido evacuato per rogo. Centro immigrati a rischio: Tiburtina in fiamme

Fiamme su via Tiburtina da Piazza Garibaldi in direzione Tivoli. Le autorità hanno evacuato 18 bambini di un asilo nido insieme alle maestre e gli ospiti di un centro d'accoglienza per immigrati che si trovavano nella zona dell'incendio.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 17.30 di mercoledì e hanno costretto la Polizia locale a chiudere parte della via Tiburtina al traffico. In via precauzionale sono stati allontanati alcuni residenti, ma non si registrano feriti o intossicati. I bambini dell'asilo nido della zona sono subito stati trasportati alla caserma della Guardia di Finanza, dove i genitori sono potuti andare a prenderli.