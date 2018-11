Assalto al Bancomat, con carro attrezzi rubato sfondano vetrina e caricano Atm

"Armati" di un carro attrezzi rubato sfondano una vetrina, poi, scardinato lo sportello, agganciano uno sportello Atm.

Sventato il tentativo di colpo ai danni un bancomat in via Portuense grazie all'intervento della vigilanza interna, allertata dall'allarme. La banda di ignoti è infatti fuggita a bordo di un'auto grigia senza cari.care lo sportello sul mezzo, risultato poi rubato il 2 novembre scorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roma Bravetta e della VII sezione nucleo investigativo per i rilievi.