Assalto alla Motorizzazione. Distributore saccheggiato a colpi di piccone

Armato di piccone sfonda la vetrata della Motorizzazione Civile, poi saccheggia il distributore delle bevande. Finisce in manette, con l'accusa di tentato furto aggravano, un 35enne di Monza, ma ma residente a Bagni di Tivoli, con precedenti.

Il curioso assalto alla sede di via dell'Acqua Acetosa Ostiense è stato scoperto dai carbinieri della stazione cecchignola, che hanno da subito notato la finestra in frantumi. Dopo essere penetrati nella struttura, i militari hanno quindi notato il ladro che, nel tentativo di fuggire, ha scavalcato una recinzione cadendo rovinosamente a terra.

Il 35enne è stato soccorso e trasportato, in stato di arresto, all’ospedale “Sant’Eugenio” per essere medicato. Nella caduta ha riportato solamente delle lievi escoriazioni alle dita delle mani, ad un ginocchio e all’anca destra: ne avrà per 3 giorni.Dopo le dimissioni dall’ospedale, il “ladro picconatore” è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.