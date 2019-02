Assessori M5S in fuga dal Campidoglio: 9 addii, Raggi perde ancora pezzi

Questioni giudiziarie, divergenze politiche e vicende personali. Le dimissioni di Pinuccia Montanari vanno ad aggiungersi ai numeri adii, anticipati, alla giunta Raggi.

Sono i "magnifici 7" del sindaco M5S; l'ultimo ad aver rimesso il mandato era stato a maggio scorso Alessandro Gennaro, assessore alle Partecipate. In precedenza, avevano abbandonato Palazzo Senatorio Marcello Minenna, Paola Muraro, Paolo Berdini, Massimo Colomban e Adriano Meloni. Infine, ad Andrea Mazzillo e Raffaele De Dominicis sono state ritirate le deleghe al termine di controversie politiche ed amministrative. In totale quindi sono 9 gli assessori ad esser transitati e già usciti dalla giunta di Virginia Raggi nel corso dei due anni e mezzo trascorsi dall'insediamento in Campidoglio, tutti tra l'altro con deleghe di peso.