Assistenti sociali Lazio, Favali neo presidente: “Impegno verso i più fragili”

Assistenti sociali del Lazio, Patrizia Favali eletta nuovo presidente. Primo pensiero alle comunità in difficoltà: “Rinnovo impegno a favore dei più fragili”.

Il Consiglio regionale del dell'Ordine degli assistenti sociali ha un nuovo presidente, che andrà a riempire il vuoto lasciato dall'uscente Giovanna Sammarco, presidente nelle ultime due Consiliature. A darne l'annuncio, tramite un comunicato, proprio il Consiglio, che annuncia: “Patrizia Favali è la nuova Presidente del Consiglio regionale del Lazio dell’Ordine degli assistenti sociali. Favali è stata eletta nel corso della riunione di insediamento del nuovo Consiglio scaturito dalla recente consultazione elettorale per il quadriennio 2017-2021. Eletti anche Daniela Cirulli, Vicepresidente; Oriana Mengoni, Segretario; Piero Rossi, Tesoriere. Compongono inoltre il nuovo Consiglio regionale, per la Sezione A dell’Albo: Maria Grazia Baldanzi, Lorenza Boccadamo, Simonetta Cavalli, Furio Panizzi, Lluis Francesc Peris Cancio, Maria Cristina Primavera; per la Sezione B: Alex Arduini, Alessandra Cerro, Giovanni Evangelista, Chiara Pilotti, Stefania Scardala. Per la funzione di revisore unico dalla consultazione elettorale è risultata eletta Jessica Querzoni.

“Il mio primo pensiero – ha detto la neo Presidente - va ai singoli e alle comunità più fragili verso cui ciascun assistente sociale dedica la propria attività. Il mio impegno – proseguendo il lavoro avviato da Giovanna Sammarco che ringrazio per il prezioso contributo dato alla professione – sarà quello di far crescere ulteriormente il ruolo e la funzione dell’assistente sociale anche attraverso una costante azione di stimolo e di confronto con le Istituzioni. Un pensiero va anche a tutti quei colleghi – ha continuato - che troppo spesso si trovano a lavorare in condizioni difficili, spesso minacciati, a volte anche aggrediti come accaduto ad una collega qualche giorno fa a Cassino e a cui va la più incondizionata solidarietà mia e di tutto il Consiglio”.