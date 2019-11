Assistenza malati a domicilio, torna il mercatino Antea per raccogliere fondi

Il prossimo week end torna il Bazar della Onlus Antea, giunto alla settima edizione. Il mercatino prenatalizio delle mille occasioni, che ha come obbiettivo quello di raccogliere fondi per l'assistenza ai malati a domicilio, si terrà sabato 16 novembre con orario continuato dalle 10 alle 19 e domenica 17 novembre dalle 10 alle 18.30, presso i locali del “Circolo degli Esteri” in Lungotevere dell’Acqua Acetosa 42.

Un’occasione per conoscere, far conoscere e sostenere la rete delle cure palliative a Roma e nel Lazio. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla Onlus Antea che da oltre 30 anni assiste gratuitamente, a domicilio e in hospice, pazienti in fase avanzata di malattia secondo i principi delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. I fondi raccolti serviranno a potenziare il servizio di assistenza domiciliare.

Proprio come in un gran bazar, sui banchi del mercatino dedicato ad Antea si possono trovare abbigliamento e accessori grandi firme, cristalli, porcellane, l’angolo per gli amanti del vintage. Panettoni e pandoro di produzione artigianale, addobbi e oggettistica natalizia vini e prodotti enogastronomici.

Un appuntamento da non perdere per fare buoni acquisti nel segno della solidarietà.