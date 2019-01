Associazione a delinquere: arrestate 4 persone. Avevano evaso oltre 14 milioni

Associazione a delinquere, bancarotta e frode fiscale: arrestate 4 persone dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno avuto origine dal fallimento della “Cuscinetti e Componenti S.r.l.”, dichiarato alla fine del 2014.

Gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere l’operatività di una decina di imprese, con sede in Italia, nella Repubblica di San Marino e in Svizzera, riconducibili a un unico sodalizio, che si sono succedute nel tempo nell’esercizio della stessa attività.

In particolare, una volta accumulati ingenti debiti tributari, le “bad companies” venivano intestate a compiacenti “prestanome” e il “pacchetto” dei clienti veniva trasferito a nuove entità giuridiche (“good companies”), che, peraltro, avevano denominazioni molto simili alle precedenti.

A causa della sistematica evasione delle imposte, che non versavano, le società potevano vendere i prodotti a prezzi molto convenienti, inferiori del 15-20% rispetto a quelli praticati dalla concorrenza, alterando così il mercato del settore.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha evidenziato la “spiccata propensione al crimine da parte degli indagati i quali non hanno mostrato alcuna remora nell’utilizzare le diverse società allo scopo di realizzare il loro programma delinquenziale, evadendo imposte per somme di assoluto rilievo”, pari a oltre 14 milioni di euro.