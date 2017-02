Atac, addetti Corpa senza stipendio. Usb: “Mobilitazione ad oltranza”

Atac e Corpa fanno melina e gli stipendi latitano, gli addetti alla manutenzione manifestano.

A seguito di un notevole ritardo nei pagamenti degli stipendi l'Usb, Unione Sindacale di Base, si dice determinato a proseguire la mobilitazione dei lavoratori, che hanno già manifestato la proprio indignazione sotto la sede Atac di Via Prenestina. Una forte denuncia arriva da Fabiola Bravi, dell'Unione Sindacale di Base: "Attualmente l'azienda Corpa non paga i suoi dipendenti da due mesi. Stiamo assistendo ad un continuo rimpallo di responsabilità tra Atac e Corpa. Il Comune dal suo canto non interviene per sanare le criticità e nel frattempo i lavoratori affogano nei debiti e nella diperazione. Durante il presidio una delegazione è stata ricevuta dai vertici Atac. Alla richiesta dell'USB del pagamento diretto degli stipendi da parte di Atac, come previsto dal codice degli appalti, i rappresentanti aziendali hanno risposto con proposte del tutto insoddisfacenti. Per questo i lavoratori hanno deciso di proseguire la mobilitazione fino a quando non verrà riconosciuto loro il diritto ad una retribuzione puntuale".