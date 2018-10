Atac, anche Carlo Calenda scende in campo per il "sì" al referendum

Anche Carlo Calenda scende in campo contro Atac. L'ex ministro annuncia il proprio sostegno per il "sì" al referendum sul Tpl capitolino, in programma l'11 novembre, e i Radicali ringraziano.

Sulla messa a gara del trasporto pubblico arriva anche la "benedizione" dell'ex titolare del ministero dello Sviluppo Enomico, che, dalle pagine del Foglio, dichiara: “A Roma c'è un referendum che va fortissimamente sostenuto. I progressisti devono ripartire da fatti molto concreti, dalle cose di tutti i giorni, come il trasporto pubblico”.

Una presa di posizione che non è passata inosservata dai Radicali romani, che tramite Twitter pubblicano le parole di Calenda, e al deputato radicale Riccardo Magi, che risponde via social: "Grazie a Carlo Calenda che oggi su Il Foglio coglie a pieno il grande valore politico del referendum #MobilitiamoRoma del prossimo #11novembre. Un’iniziativa per scardinare interessi corporativi e tutelare quelli dei cittadini. Vota Sì per cambiare le cose".