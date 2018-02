Atac, bambini decorano vagone della Metro A: il treno diventa un'opera d'arte

Il treno diventa "opera d'arte viaggiante". Il sindaco Virginia Raggi presenta il nuovo vagone della Metro A, decorato, al termine di un bando, dai disegni degli alunni delle scuole romane.



Premiati i bambini vincitori del concorso "Adotta un treno", giunti, insieme agli insegnanti, al Teatro Sistina di Roma. Il concorso, lanciato da Atac durante l'anno scolastico 2016-2017, ha coinvolto 120 istituti di tutti i municipi della Capitale e 17.052 alunni delle scuole elementari, che hanno elaborato 1.357 disegni totali. Scelti e selezionati i 60 più belli, uno per classe, e poi stampati su un treno. I sessanta disegni vincitori sono stati realizzati su pellicola adesiva e rivestono, integralmente, entrambi i lati di un convoglio della metro A, composto da sei carrozze e che da oggi resterà in linea per almeno sei mesi. Inoltre da fine febbraio lungo le banchine della stazione Porta San Paolo della linea Roma-Lido e al polo museale Atac di Piramide sarà allestita una mostra permanente con tutti i disegni dei partecipanti. "Se noi tutti impariamo a prenderci cura della nostra città, la città diventa più nostra e quello che facciamo la città ce lo restituisce. Con questa iniziativa contribuite a rendere più bella la città e per questo vi ringrazio", ha dichiarano Raggi.