Atac, beffa Barberini: metro ancora chiusa. I commercianti bloccano il Centro

“Siamo isolati e abbandonati dal Campidoglio, vogliamo certezze”. I commercianti di piazza Barberini in rivolta contro Comune e Atac per la mancata riapertura della metro, promessa per inizio dicembre solo in uscita ma ancora chiusa dal 23 marzo scorso: martedì 10 serrande abbassate e sit in di protesta in piazza.

Ad abbassare le serrande saranno i commercianti della piazza e delle strade adiacenti, via Veneto, via Sistina, via del Tritone, riuniti in un comitato nato dopo la chiusura della metro.

“Siamo isolati - dicono all'Adnkronos i commercianti che hanno organizzato la protesta - con il Comune che latita e ad oggi, a quasi 300 giorni dalla chiusura della stazione, non abbiamo ancora nessuna certezza. Ci era stata prospettata una riapertura a novembre, poi a dicembre con la riattivazione delle scale mobili solo in uscita, ma non abbiamo avuto più notizie. E come tutte le attività noi abbiamo i dipendenti e gli affitti dei locali da pagare in una zona che ha visto ridurre drasticamente il flusso dei passaggi in zona”.

Una chiusura che, secondo una stima dei negozianti, ha portato un calo del fatturato del 30-40%. “Anche per le vendite natalizie siamo in sofferenza, qui con la metro in funzione passavano 15-20 mila persone al giorno. Ora non c'è neppure una navetta. Alla sindaca Raggi chiediamo di sapere quando potremo tornare alla normalità”.