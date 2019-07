Atac, bus a fuoco su via Palmiro Togliatti: “Era in servizio dal 2005”

Atac, nuovo bus in fiamme: è il secondo “flambus” di luglio. Dopo quello andato a fuoco il primo giorno del mese in centro, ora è toccato ad un mezzo della linea 058 su via Palmiro Togliatti. L'azienda ha comunicato che l'autobus era in servizio dal 2005.

Il ha preso fuoco martedì sera, intorno alle 20:30, su via Palmiro Togliatti, 1400. L'autista, alla vista dell'incendio del mezzo, ha provveduto all'immediata evacuazione dei passeggeri. Sul posto sono poi intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco e un'autobotte. Non ci sono stati feriti o intossicati.

"Intorno alle 20, per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 058 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva via Togliatti. L'autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l'incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l'intera vettura" ma "non c'è stata alcuna conseguenza per le persone". E' quanto sottolinea l'Atac in una nota precisando che il bus andato a fuoco "era in servizio dal 2005".