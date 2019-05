Atac, bus notturni, rivolta dei sindacati: “Tagliati fuori dalla decisione”

Atac potenzia le corse notturne, ma i sindacati protestano contro l'azienda: "Decisione presa unilateralmente, no a turni massacranti".

Va bene l'iniziativa, non la modalità. Questo in sintesi l'oggetto del contendere tra Atac e Fit-Cisl di Roma e Lazio, che tramite il presidente Roberto Ricci si augura si possa evitare "l’imposizione di turni massacranti". "Senza la concertazione con chi conosce e rappresenta le esigenze dei dipendenti, il rischio è che la situazione sia gestita in modo disorganizzato, con le relative conseguenze negative sulla vita dei lavoratori, sulla loro salute e quindi sul servizio”.“Ogni obiettivo raggiunto finora, a partire dal concordato preventivo - prosegue -, è stato conseguito grazie al dialogo con le parti sociali e al sacrificio dei dipendenti, che hanno permesso all’azienda di salvarsi”.

“Riteniamo dunque fondamentale - conclude - proseguire sulla strada del dialogo e della condivisione di obiettivi comuni, l'unico metodo davvero costruttivo e che evita conflitti inutili e potenzialmente dannosi per tutti”.