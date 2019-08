Atac caos, la stazione Metro A Manzoni ko: “guasto tecnico”, fermata chiusa

Atac caos, nuovi problemi sulla Metro A: “guasto tecnico” a Manzoni, la fermata della metropolitana chiusa. Il tutto nel giorno della chiusura per lavori delle stazioni tra Battistini e Termini.

Chiusa la stazione Manzoni della linea A della Metro di Roma, i treni transitano senza fermarsi a causa di un guasto tecnico. Lo comunica Atac sul proprio profilo Twitter.

Il problema è stato registrato nel giorno in cui sulla Metro A, in cui sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria, è stato chiuso il tratto tra le fermate Battistini e Termini, tratta sostituita dal bus MA6. 11 le fermate interdette fino al 25 agosto, 12 con Manzoni.

La stazione Manzoni è stata riaperta da Atac intorno alle 9:15.