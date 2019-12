Atac e Cotral in sciopero, a Roma trasporti in tilt: bus e metro a singhiozzo

Sciopero Atac e Cotral, il trasporto pubblico di Roma in tilt: possibili disagi su bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

A rischio sono alcune linee Atac per lo sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, indetto dal sindacato Fast Slm. Durante la protesta, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale. Non garantito il servizio delle biglietterie e dei punti informazioni in tempo reale sui canali della comunicazione di servizio Atac: display in prossimità degli accessi delle stazioni metro.

Per quanto riguarda Cotral, le organizzazioni sindacali Fil Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le percentuali di adesione ai precedenti scioperi: mancato rispetto dell’art. 36 CCNL in tema di verifica dei titoli di viaggio, in particolare la contestazione dell’Ordine di Servizio n. 30 del 07.06.2019 che prevede l’estensione della verifica dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral; mancato rispetto degli accordi sottoscritti attraverso interpretazioni illegittime che hanno generato criticità irrisolte, nonostante sollecitazioni sindacali a tutti i livelli; mancato rispetto di quanto concordato nell’ambito della Commissione Percorrenze nell’esposizione del nuovo Piano Industriale la comparazione con le altre Aziende prese in considerazione, non si tiene conto delle diverse politiche tariffarie adottate.

Lo sciopero con non interesserà i collegamenti periferici gestiti dalla Roma Tpl. Servizio regolare anche sulle linee di Trenitalia, salvo i disagi sui treni alta velocità Roma-Firenze-Bologna dovuti al terremoto nella notte al Mugello, in Toscana.

Sciopero Atac, disagi sulle metro di Roma

Atac, intorno alle ore 12, ha comunicato che la Metro A è “attiva con lievi riduzioni di corse”; stessa situazione per la Metro B/B1; la neonata Metro C è invece chiusa. La Roma-Lido risulta attiva con riduzioni di corse; anche per la ferrovia Roma-Viterbo/Urbana: si indica “attiva”; e così la Roma-Viterbo/Extraurbana. Per la Termini-Centocelle c’è una riduzione di corse; per bus e tram sono segnalate possibili cancellazioni di corse/soppressione di linee.