Atac, filobus da paura. Si spezza la ralla: panico tra i passeggeri del 90

Atac, filobus da paura: martedì sera il mezzo in servizio sulla linea 90, all'altezza di Batteria Nomentana, si è parzialmente spezzato, a causa della rottura della ralla, ovvero la pedana mobile che collega le due parti della vettura. La parte centrale verso il lato posteriore del mezzo si è accartocciata a terra.

L'incidente non ha avuto conseguenze sui pochi passeggeri presenti in quel momento all'interno del mezzo, che sono stati fatti scendere dall'autista. Come da prassi ora Atac avvierà accertamenti interni per indagare sulle cause dell'incidente.

Su tutte le furie per quanto accaduto la sindacalista licenziata da Atac, Micaela Quintavalle che su Facebbok scrive: “Cioè capito? Nessuno dei passeggeri si è fatto male perché essendo la corsa contro traffico il bus era semivuoto e nessuno sostava sulla ralla. Fosse stato direzione centro ben altro sarebbe stato lo scenario! Ma perché utenti e cittadini devono subire tutto questo? Perché si continua a giocare con la sicurezza? Perché dobbiamo per forza rischiare la vita di donne, bambini e operai”.