Atac, gaffe social: “Roma fa schifo”. Poi elimina il post da Twitter

Gaffe social di Atac, nel giorno dello sciopero l'azienda di trasporto capitolini scatena l'ironia degli utenti Twitter. Sul canale ufficiale prima spunta un post eloquente: "Roma fa schifo", poi sparisce misteriosamente.

Probabilmente un banale errore, rimasto in bella vista però quando basta per rimanere nella storia dei social. Come al solito, il web non perdona ed immortala la gaffe che in breve rimbalza di utente in utente. Nel giovedì nero dei trasporti romani, l'aziende riesce così probabilmente a strappare un sorriso alle tante persone che poco prima aveva invece fatto arrabbiare.