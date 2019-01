Atac, incendio su mezzo della linea 16. È il primo "flambus" del 2019

Fiamme su di un mezzo della linea 16, bus Atac incendiato prima dell'arrivo al capolinea di via Costamagna. Vigili del fuoco sul posto per inaugurare il primo "flambus".

L'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 6 di giovedì mattina, per cause ancora da accertre, senza ripercussione sui passeggeri. Atac ha avviato un indagine interna. La vettura era stata immatricolata nel 2006.

Una notizia rilanciata per prima dall'ex autista e sindacalista Micaela Quintavalle, licenziata dalla municipalizzata dei trasporti, che sarcastica commenta: "Colpa di Quintavalle", rivelando poi di essere in possesso del video che, però, "il diretto interessato non vuole rendere pubblico".