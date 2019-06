Atac, Metro B1 ko: chiuse le stazioni. Guasto tecnico: manca la corrente

Atac, black out Metro B1: chiuse le stazioni Annibaliano, Libia e Conca d'Oro. Guasto tecnico: manca la corrente in tre stazioni su quattro.

Ancora problemi per la metro di Roma, nel giorno della riapertura della stazione Repubblica dopo 246 di stop, i disagi si spostano sulla linea B1. Come comunica InfoAtac, intorno alle 16:00 a "causa di un guasto tecnico i treni diretti a Jonio non fermano nelle stazioni Annibaliano-Libia-Conca d'Oro". Regolari invece i treni in direzione Laurentina.

L'Atac sta attivando il servizio di bus sostitutivi nella tratta Bologna-Jonio.

La stessa azienda ha poi comunicato: "A causa di una interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica è stato necessario chiudere alcune stazioni della linea B1. I tecnici Atac stanno intervenendo per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture. Atac si scusa per i disagi provocati da cause non dipendenti dalla propria responsabilità".