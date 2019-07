Atac nel caos, esplode un altro bus: panico sull'Appia Nuova. Traffico in tilt

Esplode bus Atac in piazza Cantù, su via Appia Nuova. Il mezzo della linea 671 completamente avvolto dalle fiamme. Quartiere invaso dal fumo nero e traffico in tilt.

Ancora un autobus Atac in fiamme nella Capitale. È accaduto poco dopo le 14 in piazza Cantù, nel quartiere Appio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Giovanni e i colleghi del Reparto Volanti. Secondo quanto si apprende nessuno sarebbe rimasto ferito.

A chiamare i soccorsi il conducente dell'autobus che, non appena ha notato il fumo nero fuoriuscire dal mezzo, ha fatto scendere i passeggeri.

Ancora non sono chiare le cause del rogo. Da alcune testimonianze raccolte su facebook nel gruppo del quartiere, sembrerebbe che non ci siano feriti.

Il comunicato di Atac

Intorno alle 14, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantù. L'autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non è stato possibile estinguerle. Non c'è stato nessun problema per le persone. La vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni.