Atac nel caos: ora anche i falsi incendi sui bus. Un ferito sulla linea 105

Bus Atac va a fuoco, ma è un falso allarme. Nella fuga dal mezzo rimane ferito un passeggero.

Intorno alle 9, su una vettura della linea 105 in servizio lungo via Gallarate, si è attivato per un falso allarme l'estintore automatico all'interno del mezzo. L'autista, ipotizzando un principio di incendio, ha usato l'estintore in dotazione. I tecnici intervenuti hanno successivamente appurato che non si è verificato alcun principio di incendio.

Un passeggero, rimasto contuso mentre la vettura veniva sgomberata, è stato prontamente soccorso.