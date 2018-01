Atac, ok della Commissione Bilancio ai 167 milioni per i 600 nuovi bus

Dopo il via libera della giunta capitolina alla variazione del bilancio che permette di sbloccare 167 milioni per un nuovo parco mezzi per Atac, arriva anche l'ok della Commissione Bilancio.

L'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, ha spiegato la manovra sottolineando come “questa delibera sia necessaria per mantenere i livelli del contratto servizio e consentire di mantenere i 100 milioni di chilometri all'anno, perché a oggi Atac non supera gli 87 milioni di chilometri".

Lo stanziamento pari a 159 milioni di euro totali, suddivisi in 30 milioni nel 2018, 30 milioni nel 2019 e 99 milioni nel 2020, che vanno ad aggiungersi agli 8 milioni di euro già stanziati in sede di approvazione del bilancio a dicembre "è possibile grazie ai circa 1,3 miliardi di euro di avanzo che abbiamo sul bilancio di Roma Capitale", ha sottolineato Lemmetti, e andrà a finanziare, come annunciato nei giorni scorsi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, l'acquisto in 3 anni di 600 nuovi bus.

La commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con 7 voti a favore della maggioranza M5s e due astenuti del Pd (Baglio e Corsetti).