Atac, Paolo Simioni sarà il nuovo presidente e amministratore delegato

Bufera Atac: dopo il “divorzio” con Bruno Rota, il Campidoglio sceglie Paolo Simioni come nuovo presidente e amministratore delegato. Una nota del Comune annuncia la scelta di Virginia Raggi: alla guida dei trasporti romani ci sarà un veneto.

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha indicato Simioni come l'uomo giusto per risolvere la crisi in Atac, dopo che il direttore generale Bruno Rota aveva presentato la lettera di dimissioni accettate dall'azienda la scorsa settimana.

Simioni, sottolinea il Campidoglio, ha 16 anni di trascorsi nel settore trasporti aereo e ferroviario: "La sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato Paolo Simioni come nuovo presidente e amministratore delegato di Atac – si legge nella nota - Nel corso degli ultimi sedici anni Simioni, in qualità di amministratore delegato, ha acquisito un’importante esperienza nella gestione di aziende operanti nel settore dei trasporti, in regime di concessione, e in quello della riqualificazione, valorizzazione commerciale di infrastrutture di mobilità e nel mondo Retail. In particolare, l’esperienza è maturata all’interno di realtà complesse sia in ambito Aeroportuale, in Italia ed all’estero (SAVE / Aeroporto di Venezia SpA; Catullo / Verona e Brescia SpA; Aertre / Treviso SpA e BSCA / Bruxelles South Charleroi Airport SA), sia in quello Ferroviario (Centostazioni SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato SpA), dove ha affrontato diversi progetti di business - rilancio del business, ottimizzazione della struttura di costo, miglioramento delle attività non-core, start up, turnaround".

“È stata adottata una modifica nella composizione del Consiglio di amministrazione: i componenti del Cda saranno tre, optando così per la formula collegiale in luogo di quella attuale monocratica - si legge nel comunicato - La variazione è stata introdotta in linea con la riforma dello statuto della società, cui ha dato il via libera l’Assemblea Capitolina con la deliberazione 149/2016 in conformità al Testo unico delle partecipate”.

L'ormai ex amministratore unico di Atac Manuel Fantasia arrivando in Campidoglio nel pomeriggio aveva smentito l'ipotesi di fallimento della municipalizzata, rispondendo con un “no” secco ai giornalisti. Con il cambio di assetto del CdA decade la figura di amministratore unico ricoperta fino ad oggi da Fantasia. Ancora non sono stati diffusi i nomi dei tre membri del Consiglio e Fantasia potrebbe ancora essere scelto per coprire una delle tre posizioni.