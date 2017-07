Atac, passeggeri viaggiano sul paraurti del tram. “Raggi e Meleo sui mezzi?”

Due passeggeri si sono seduti sul paraurti posteriore del tram numero 8 per viaggiare gratuitamente e col vento tra i capelli.

A riportare la notizia il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia Fabrizio Santori, che dopo aver pubblicato e diffuso il video ha commentato ironicamente: “La sindaca Raggi e l’assessore Meleo si attaccano al tram per vedere come funzionano i trasporti a Roma?”. La 8, che collega Casaletto a Piazza Venezia, è una linea molto utilizzata del trasporto romano e dove non è raro ritrovarsi schiacciati tra un passeggero e un altro, ma non è chiaro se la motivazione del gesto dei due sia da cercarsi nel sovraffollamento del mezzo in questione.

“Ormai sui mezzi pubblici romani succede di tutto – commenta Santori - ma vedere due ragazzi salire sul paraurti posteriore del tram 8 e farsi trasportare indisturbati per gran parte di viale Trastevere, è veramente paradossale. Qualcuno dice siano dei turisti, per altri sono nomadi, in tutti i casi non solo stanno usando abusivamente il Tpl, senza pagare il biglietto, ma stanno mettendo a repentaglio la loro incolumità”, scrive. Santori dà parte della colpa al servizio dell'Atac, dal momento che è raro incontrare controllori in giorni diversi dall'inizio del mese: “Che sui mezzi scarseggino i controllori è un dato di fatto, ma sorprende che lungo tutto il tragitto visibile nel video non ci sia stato personale Atac in grado di far scendere e sanzionare i due responsabili di questa bizzarra e pericolosa modalità di utilizzo. Con il M5S Roma finirà per somigliare a quelle città dell’India o del Brasile in cui si prendono i mezzi pubblici ‘al volo’ e si resta attaccati fino a destinazione. Ma almeno non si sentirà la mancanza dell’aria condizionata a bordo”.