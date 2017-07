Atac, Q8 rassicura: non ci sarà interruzione della fornitura di carburante

Atac nel pallone: dopo l'allarme di possibili interruzioni del servizio a causa dei mancati pagamenti delle forniture di carburante arriva la rassicurazione di Q8.

Il fornitore di benzina e diesel dei mezzi pubblici di Roma non interromperà il servizio a causa dei mancati pagamenti dell'azienda. A riferirlo è la Q8 stessa che in una nota chiarisce come Atac non sia mai stata in ritardo nel pagare il corrispettivo per il carburante e che quindi gli allarmismi sono totalmente fuori luogo. "Q8 ha rifornito e continua a rifornire regolarmente e puntualmente Atac”, si legge nella nota che sottolinea come la Kuwait Petroleum Italia Spa abbia “ricevuto oggi rassicurazioni sul regolare prosieguo dei pagamenti delle forniture come finora sempre avvenuto".