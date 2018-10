Atac, Raggi tra bus in fiamme nel video parodia per il “sì” al referendum

Virginia Raggi in via del Tritone tra "flambus" Atac che esplodono. Il sindaco M5S al centro del video-parodia del comitato Mobilitiamo Roma, che lancia la propria campagna social in vista del referendum sulla liberalizzazione del Tpl dell'11 novembre.

"Il vento del cambiamento puzza di bruciato", tra serio e faceto prende il via la campagna di comunicazione in vista dell'imminente voto sul trasporto pubblico locale. E il primo degli spot satirici promossi per il "sì" al referendum, non poteva che vedere protagonista assoluto il sindaco di Roma. Raggi nel video gira tra le strade del centro, via del Tritone in particolare, definendola "una delle vie della periferia". Poi ancora annuncia un risultato "storico": la rimozione di tre foglie. Una surreale escalation di annunci che si conclude con l'elogio di un bus Atac, che esplode sotto gli occhi di Virginia Raggi. "Il vento del cambiamento ha uno strano odore...- si legge nella didascalia del video - Il referendum dell’#11Novembre darà finalmente la parola ai romani sul futuro dei trasporti pubblici. #VotaSì per mettere a gara la gestione e lasciare al Comune il controllo del servizio", si legge ancora.

Il primo di un probabile lungo botta e risposta, che accompagnerà l'avvicinamento alla fatidica data dell'11 novembre. Quando i romani saranno chiamati al voto per decidere se lasciare ad Atac la gestione del servizio trasporti, o se metterlo a gara sotto il controllo del Comune. "L'appuntamento e' fondamentale per i romani e per la città intera, ma nessuno sembra interessato a farglielo sapere", conclude il Comitato Si' Mobilitiamo Roma.