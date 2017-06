Atac, rischio sanzione dell'Anac: gestione mense e fornitura gomme irregolari

Ancora guai in casa Atac, arriva la bacchettata dell'Anac. Irregolarità nella gestione mense e fornitura pneumatici: rischio sanzione.

La municipalizzata del Campidoglio, dopo un lavoro di accertamento, non ha ancora fornito chiare indicazioni su come intende sanare le irregolarità - gravi secondo l'Anticorruzione - riscontrate nei due affidamenti. Secondo il dossier, Atac avrebbe sostenuto infatti costi abnormi per il cambio gomme dei bus; inoltre, ci sarebbero state irregolarità nella gestione del dopolavoro Atac per il servizio mensa, a cui azienda e lavoratori contribuiscono finanziariamente dal 1974. Servizio che sarebbe però privo di un contratto, perché dell'affido del servizio si occuperebbero le organizzazioni sindacali, non rispettando le norme sugli appalti. Secondo l'Anac ormai non sarebbe più rinviabile l'affidamento del servizio con una gara ad evidenza pubblica. Stesso canovaccio per quanto riguarda la fornitura di pneumatici: l'Anticorruzione richiede ad Atac di conoscere chi è stato ad aggiudicarsi il nuovo l'appalto del servizio, in precedenza affidato a Gommeur Srl.

Entro 30 giorni l'Atac è chiamata ad inviare nuova documentazione all'Anac, in caso contrario scatterà un provvedimento sanzionatorio con possibile deferimento al Consiglio dell'Authority.