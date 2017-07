Atac, ritirate le deleghe a Rota. Trasporti romani decapitati

Atac ritira le deleghe a Bruno Rota. L'ex dirigente di Atm è stato sollevato dal suo incarico di direttore generale all'Azienda dei Trasporti romana.

Finisce l'avventura romana per Rota dopo la bufera scatenata con le interviste sullo stato di Atac. L'amministratore unico dell'azienda, Manuel Fantasia, ha comunicato con una brevissima nota che al direttore generale sono state rimosse le deleghe.

L'annuncio di Atac arriva a una settimana dalla lettera di dimissioni di Rota, tenuta fin'ora nascosta: “Con la presente rassegno le mie dimissioni da dipendente di Atac e cesso da ogni incarico. Sono disponibile a concludere la mia prestazione il giorno 4 agosto, come previsto dalla lettere di assunzione che mi impone una lettera di preavviso. Resta inteso il mio fermo interesse a concludere, anche in una data precedente, se ovviamente ciò non comporta oneri da parte mia", si legge in una lettera datata 21 luglio 2017.