Atac sciopera. Roma è paralizzata: giornata di caos annunciato

Scioperano le sigle dei trasporti romani: dopo una prima fascia oraria di garanzia, durata fino alle 8.30, le metropolitane hanno chiuso i battenti.

Mezzi pubblici su strada presenti a singhiozzo tra le vie di Roma che si sono già riempite col traffico provocato dalle migliaia di vetture private. Sono due le agitazioni che interessano la Capitale nella giornata odierna: la prima, di 24 ore, è stata indetta dal Sul e prevede una fascia garantita tra le 17 e le 20, per coprire l'orario d'uscita dagli uffici. La seconda di Faisa-Confail e dell'Usb renderà incerto il servizio di trasporto pubblico per quattro ore, rispettivamente dalle 8.30 alle 12 e dalle 11 alle 15.

Al momento sono chiuse le tre linee della metropolitana e la ferrovia Roma-Lido. Si segnalano forti rallentamenti per la tratta ferroviaria Roma-Viterbo, le cui corse sono state modificate ma non cancellate e Termini Centocelle.

Il traffico della Capitale è andato in tilt dalle prime ore della mattina, con lunghe code sulle arterie principali della città e sulla tangenziale est.

I sindacati USB Lavoro privato e FAISA Confail hanno spiegato che le motivazioni dello stop al servizio pubblico sono da ricercare nella privatizzazione delle aziende e nella riorganizzazione del settore tramite fusioni e liquidazioni, che potrebbero comportare licenziamenti.