Sciopero dei mezzi a Roma ma non degli incendi: fumo dal bus Atac della linea 409 in via di Portonaccio.

Non c'è pace per i bus Atac, un altro guasto. Questa volta è capitato ad un mezzo in via di Portonaccio: una colonna è fuoriuscita improvvisamente dal vano motore del 409. L'autista si è fermato poco prima alla fermata e ha fatto scendere i passeggeri a bordo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.