Atac, scontro totale Radicali-Comune: “Quorum sul referendum? Faremo ricorso"

È scontro totale tra Radicali e Comune M5S sul futuro di Atac. Il Campidoglio fissa il quotum sul referendum dell'11 novembre, ma il segretario dei Radicali Italiani Riccardo Magi promette battaglia: "Valuteremo di sottoporre la questione al Tar".

''Il quorum è fissato in base allo Statuto al 33,4% -34% - spiega Magi - Il 31 gennaio scorso l'assemblea capitolina ha modificato lo Statuto,togliendo così il quorum al referendum. Lo stesso giorno ha indetto il Referendum. Secondo il Comune il quorum vale ancora e sarà tolto solo dopo questo referendum. Secondo la giurisprudenza non vale perché fa fede la data di celebrazione. Questo nodo potrebbe finire al Tar perché c'è una regola che è stata cambiata in corsa''.

E a chi gli ricorda la naturale solamente consultiva del voto sulla liberalizzazione del Tpl, Magi ricorda: "Anche quello sulla Brexit era unr eferendum consultivo. Possono avere un grande peso politico".