Atac scopre il contactless nelle metro di Roma. Ma a Milano c’è già dal 2018

L'Atac a Roma scopre il pagamento contactless: da oggi, 18 settembre, sarà possibile pagare il viaggio con la carta direttamente al tornello della Metro. Ma la Capitale arriva in ritardo rispetto all'Atm di Milano, dove lo stesso servizio c'è già dall'estate 2018.

È attivo da oggi tap&go, l'innovativo sistema di pagamento realizzato da Atac che consente di viaggiare su tutta la rete metro-ferroviaria e di superficie utilizzando la carta di credito e di debito contactless direttamente ai tornelli, senza più la necessità di avere con sé il biglietto cartaceo. Il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta e senza il pagamento di commissioni aggiuntive, grazie alla collaborazione con il partner Mastercard. Il servizio funziona anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e smartwatch e – scrive Atac in una nota – “rappresenta un'autentica rivoluzione nel campo dei trasporti, consentendo a Roma di inserirsi all'interno di un pool ristretto di realtà internazionali”.

L'iniziativa “rivoluzionaria” non è novità in Italia. L'Atac è infatti arrivata in ritardo rispetto alla “sorella milanese” Atm: nel capoluogo lombardo, il pagamento contactless al tornello c'era già dall'estate 2018 su tutte le linee metropolitane urbane ed extraurbane.

Al momento poi non tutti i tornelli delle stazioni delle metro A, B/B1 e C sono dotati del nuovo sistema “tap&go”. “Entro la fine del 2019 – fa sapere Atac - tutti i varchi delle stazioni di metro A, B/B1, C e delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle saranno dotati di lettori di carta contactless”.

Quali sono i vantaggi di pagare il viaggio con la carte contactless? Utilizzare tap&go significa avere un biglietto sempre in tasca e poter usufruire della miglior tariffa disponibile in base al numero di viaggi effettuati in un giorno (tariffa best fare). Al primo tap al tornello, il sistema registra l'acquisto di un singolo BIT e da qui si può proseguire sui mezzi di superficie, nei limiti di validità dei 100 minuti del biglietto. Dal quinto passaggio in poi, entro le 24 ore, il sistema registrerà l'acquisto di un titolo Roma 24 ore pari a 7€, più conveniente rispetto all'acquisto di cinque o più BIT. Inoltre, tap&go permette di utilizzare, per la prima volta in Italia, la carta di credito come se fosse un abbonamento mensile, grazie alla funzione “white list”. Acquistando online l'abbonamento su https://ecommerce.atac.roma.it - “MyAtac” con una carta di pagamento contactless abilitata ai pagamenti online, infatti, è possibile utilizzare la stessa carta per spostarti col trasporto pubblico.

Anche Milano ha gli stessi vantaggi, tranne il fatto che il biglietto giornaliero costa 4,50€ e non 7.