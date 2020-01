Atac, sul bus senza biglietto. “Scendete”, e minacciano di morte l'autista

Stavano viaggiando a bordo del bus Atac linea 649 senza avere il biglietto e quando l’autista se n’è accorto, li ha rimproverati chiedendogli di scendere dal mezzo in via Don Orione. I due passeggeri “scrocconi” – un 21enne e un 31enne con precedenti – hanno pensato bene di reagire al dipendente dell’Atac e di minacciarlo di morte.

Il loro comportamento ha fatto sì che il mezzo interrompesse la sua normale corsa, provocando un ritardo su tutta la linea. All’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante, allertati da altri testimoni e passeggeri preoccupati che la situazione potesse degenerare, i due conoscenti hanno proseguito nelle loro minacce nei confronti dell’autista, il quale, fortemente scosso, è stato portato in ospedale dopo aver manifestato un malore.

Fortunatamente il conducente del mezzo, un 41enne, se la caverà in pochi giorni, per lui solo un forte stato di agitazione causato dall’atteggiamento dei due passeggeri incivili. I responsabili sono stati denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio e minacce.