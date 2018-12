Atac, tornano dopo due anni i minibus: presentato il primo “100% elettrico”

Gli autobus elettrici tornano dopo due anni nella Capitale. È stato presentato il primo prototipo “100% Elettrico” dei 60 minibus elettrici Gulliver, oggetto di revamping. I primi mezzi torneranno in circolazione dalla primavera 2019. Verranno ripristinate le linee 116, 117, 119 e 125.

Un progetto fortemente voluto da Atac, che ha consentito di superare le gravi criticità che avevano condotto all'interruzione, nell'ottobre 2017, del servizio svolto con i bus elettrici. Il programma di attuazione del progetto di revamping prevede la consegna, entro l'estate 2019, delle prime 25 vetture. I mesi precedenti alla riattivazione della prima linea serviranno per svolgere i necessari collaudi e le prove tecniche.

Entusiasta il Presidente di Atac, Paolo Simioni: "Il prototipo '100% Elettrico' che presentiamo è un simbolo visibile dell'impegno straordinario che abbiamo messo in campo in questi mesi per riportare Atac alla normalità. Non è infatti normale che un'azienda debba interrompere un servizio, come purtroppo è successo con le linee coperte con minibus elettrici, perché non ha più a disposizione le vetture necessarie per svolgerlo. Questa anomalia è stata sanata. È una vittoria per Atac, che prosegue il suo cammino verso il risanamento e rilancio, ma lo è soprattutto per la città, che ha sostenuto l'azienda nel suo momento più difficile e oggi vede un risultato positivo aggiungersi ai tanti che abbiamo registrato nel corso di quest'anno”.

In merito all'assemblea dei creditori, che domani voterà il piano di concordato della società partecipata del Campidoglio, Simioni ha aggiunto: “Noi siamo molto fiduciosi che questo concordato riuscirà ad avere l'approvazione dei creditori, non vedo alcun rischio in proposito".