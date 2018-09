Ater Roma, la truffa delle case popolari. Sei arrestati per corruzione

Appartamenti e locali popolari Ater assegnati in modo illegale grazie ad un sistema di “parallelo” di corruzione.

Alle prime ore di lunedì mattina la Polizia di Stato del commissariato Fidene, insieme al personale del III° Gruppo Nomentano della Polizia Locale Roma Capitale, ha eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Roma nell'ambito di una complessa indagine iniziata nel 2015.

Sei persone sono state arrestate ai domiciliari nell’operazione "Anaconda" per corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Tra di loro c'è un dipendente del Comune di Roma, un funzionario e un dipendente dell'Ater. Secondo gli inquirenti, avrebbero creato un vero e proprio sistema “parallelo”, in violazione alle regolari procedure previste con bandi ordinari, attraverso la produzione di documenti falsi e accesso abusivo ai sistemi informatici.