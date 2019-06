Atlante degli uccelli: la Regione Lazio non bada a spese e rinfreschi

Un libro con un titolo faraonico “Atlante degli Uccelli” e un rinfresco per almeno 100 persone, ricco di ogni ben di Dio. Non si bada a spese nel Parco di Veio, quando a comandare è la cultura.

E così lo scorso 11 giugno, nella sala Tevere della Regione Lazio, dalle 10 e 30 del mattino sino a “degustazione conclusa”, 9 oratori si sono alternati nella tessitura delle lodi al primo “Atlante degli Uccelli”, un'opera che minaccia di riscrivere i testi universitari di ornitologia, partendo dal patrimonio del Parco di Veio.

Ha aperto i lavori sull'Atlante l'assessore all'agricoltura Enrica Onorati poi, a portare un contributo essenziale al mondo degli uccelli, è apparso nientepopodimeno che Giuseppe Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, la cui esperienza sulla materia non era nota neanche ai suoi elettori. E da Cangemi il microfono è passato a Giorgio Polesi, fresco di nomina come presidente del Parco proprio per volontà dello sponsor vicepresidente.

Il resto? Roba finalmente seria che ha affrontato l'ecosistema parco e la fauna con dovizia di particolari, giusto per arrivare all'allegro buffet. Costo del libro e del rinfresco? Top secret. Ma per nidificanti e svernanti non si bada a spese. Manco fosse stato scritto da Piero o Alberto Angela.