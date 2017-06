Aumentano gli incassi del Teatro dell’Opera. Bilancio 2016 in positivo

Il Teatro dell’Opera di Roma chiude il 2016 con un bilancio di 34.218 euro. Aumentano i ricavi accumulati con la vendita dei biglietti, che crescono del 12,7% rispetto all'anno precedente.

Maggiori rispetto al 2015 anche le entrate da sponsorizzazioni e contributi privati, che riportano un +8,4%. “La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma chiude il suo bilancio d’esercizio in utile. Un risultato reso possibile grazie al prezioso contributo di tutti i lavoratori che ogni giorno, con passione e professionalità, si impegnano per rendere ancor più grande il Teatro Costanzi” ha dichiarato il sindaco Virginia Raggi. Il valore della produzione registrato per il 2016 è stato di 57.612.513 euro, con un incremento di 540.000 euro rispetto all’anno precedente. Ventuno le produzioni portate sulla scena tra opera e balletto, con 154 rappresentazioni sul palco.

“I dati estremamente positivi dei ricavi di biglietteria indicano che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta: il nostro obiettivo è avvicinare l’Opera a quante più persone possibili, soprattutto giovani e bambini”, ha insistito Raggi.

Per il terzo anno di fila, il Teatro dell'Opera chiude l'anno con un bilancio in positivo e riduce i suoi debiti per un ammontare di un milione di euro.

“La Fondazione continua a compiere un cammino virtuoso incentrato su due assi strategici: da una parte il risanamento economico-finanziario, caratterizzato da bilanci in ordine e controllo dell’indebitamento. Dall’altra l’innalzamento della qualità artistica che ha portato a un forte rilancio dell’immagine del Teatro in Italia e nel mondo e a uno straordinario aumento degli spettatori e degli incassi”, ha commentato il Sovrintendente Carlo Fuortes.