Auto a noleggio Ncc investe due vigili urbani a Fiumicino

Due agenti appartenenti al Corpo di polizia locale del Comune di Fiumicino sono rimasti feriti dopo che un'auto a noleggio con conducente (Ncc) li ha investiti durante il servizio di viabilità èresso l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo Da Vinci.

"In questo momento - rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - sono in corso tutti gli accertamenti del caso presso l'ospedale 'Grassi' di Ostia per valutarne le condizioni. Mi auguro venga fatta piena luce sulla dinamica di questo incidente. Ai nostri ragazzi giunga la vicinanza e la solidarieta' mia e dell'amministrazione che rappresento per quanto accaduto"