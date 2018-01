Auto imbrattate a Monteverde Vecchio: pubblicità hot sui cofani

Pubblicità hot verniciate sui cofani delle macchine posteggiate a Monteverde Vecchio. I residenti denunciano i vandali di via di Villa Pamphili su Facebook.

Il quartiere si è svegliato con un'amara sorpresa giovedì mattina: numerose vetture sono state imbrattate con la vernice perché posteggiate fuori dalle strisce blu. La rabbia dei residenti ha invaso la pagina Facebook dedicata ai cittadini di Monteverde Vecchio, che hanno fatto scattare una caccia al colpevole. Sono decine i commenti al post pubblicato da uno dei residenti e c'è già chi afferma di aver notato movimenti strani durante la notte: “Forse ho capito chi è stato.... ieri sera tornando a casa c’erano 4-5 ragazzini che stavano a fa un qualcosa ma nn capivo cosa!!! Non ne sono sicuro però ho visto un movimento strano”, scrive uno degli utenti.

Il quartiere, già in mobilitazione a causa dei numerosi furti in appartamento iniziati con le festività natalizie, ha ribadito l'intenzione di organizzare ronde notturne per far desistere vandali e ladri.