Auto rubata e incendiata a Capodanno, scoperti i due piromani nomadi

Durante la notte di Capodanno, rubarono auto a due ragazze per poi incendiarla: arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, per rapina aggravata e incendio doloso in concorso, due nomadi di 19 e 20 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

Le indagini dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia delle vittime, una 26enne e una 20enne, entrambi romane, che lo scorso 1 gennaio rientravano a casa dopo aver festeggiato il Capodanno e mentre erano a bordo della loro autovettura, in via di Rocca Cencia, erano state tamponate dal mezzo che le seguiva, con a bordo i due malviventi. Impaurite dalle minacce dei due, che nel frattempo si erano affiancati alla loro auto, le ragazze accostavano e arrestavano la marcia all'interno di un'area di servizio. I rapinatori, dopo aver fatto scendere le ragazze dal veicolo, sono montati sulla macchina e si sono dileguati. I militari, intervenuti qualche ora dopo per l'incendio di un'autovettura in via Ferdinando Quaglia, avevano appurato che si trattava dell'auto rapinata alle due vittime.

La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area della rapina e dell'incendio, hanno poi permesso di identificare i rapinatori, che rintracciati e ammanettati sono stati portati in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.