Auto rubata e pronta per essere smontata: ladri beffati dal Gps

Auto rubata portata in un centro demolizioni, pronta per essere smontata e rivenduta. I ladri, due operai dell'azienda, beffati grazie al Gps.

I due sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma , che, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, da parte di una società di geo-localizzazioni su veicoli assicurati contro il furto, sono intervenuti in via Palmiro Togliatti, dove le coordinate di un apparecchio gps associato ad una Fiat 500. L'auto, denunciata come rubata pochi minuti prima, trasmetteva ancora il segnale alla centrale operativa.

Arrivati all’ultima posizione rilevata dal gps, all’interno di un autodemolitore, i militari hanno notato i 2 soggetti che stavano smontando l’auto appena rubata. Alla vista dei militari i due hanno anche tentato di scappare ma sono stati raggiunti e ammanettati. La perquisizione all’interno dell’area ha permesso di scoprire numerose parti meccaniche risultati appartenenti ad altre autovetture oggetto di furto, una coppia di targhe di un’auto rubata sempre in giornata e vari documenti assicurativi riconducibili a veicoli rubati.

Dopo l’arresto i due operai sono stati accompagnati presso il carcere di Regina Coeli.